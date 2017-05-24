赴日旅遊卡刷不過 達人教你這樣做

赴日旅遊刷卡消費時，卡刷不過的原因有很多種。（達志影像/Shutterstock）

日前有台灣人到日本旅遊，用信用卡結帳時出現問題，與店家發生爭吵影片曝光後引發討論。但事實上，出國刷卡消費時，卡刷不過的原因有很多種，根據臉書「日本自助旅遊中毒者」粉絲團貼文指出，像是卡片限制、防盜刷、超過額度都有可能導致卡刷不過，因此，達人提醒「到日本建議準備一張JCB的卡總是好的，可以的話多帶不同的卡或現金以備不時之需」。

而該粉絲團小編也分享自身經驗，說自己曾經也有幾家店刷卡消費沒問題，但到了下一家就刷不過，致電問銀行結果發現是銀行方面怕被盜刷主動終止，當然還有另個原因，可能是自己已經刷破本月額度。

至於這次誤會，網友說可能是卡片問題，因為店家表示非日本境內發行的卡會有限制，另有網友表示「在日本同1家店消費去年超過1萬可以刷visa，今年開始規定不行，只能刷JCB」。

如果出國遇到刷卡刷不過的窘境怎麼辦？部分網友也提供相關應對方式，例如「付現、換張卡、換家店」等等，出國旅遊消費準備周全，以免打壞興致。

(中時電子報)