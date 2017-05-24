航站姐妹轉行賣果汁 冷壓慢磨健康味
曾任職空姐的張玉珊和在機場當地勤的張玉玲兩姐妹，因父親在盛年猝逝，姐妹倆毅然捨棄光鮮亮麗的航站人生，開始一段追尋健康的旅程，也意外發現歐美風行的冷壓果汁，自己受惠後也開始推廣。夏日將至，姐妹倆也順勢推出低卡藜麥餐盒，營養美味無負擔的餐盒，成了許多追求窈窕的粉領族外食首選。
父親在53歲猝逝，讓張玉珊感慨爸爸過去三餐不定食、工作壓力又大，才會一覺不醒，加上空姐生涯經常要適應時差，讓她出現全身蕁麻疹的症狀，雙重打擊讓她毅然辭去空姐工作，開始重視健康飲食以及積極運動。
在追尋健康飲食的過程中，張玉珊發現歐美風行的冷壓果汁，也注意到眾多好萊塢明星，如葛妮絲‧派特洛、李奧納多‧迪卡皮歐、莎拉潔‧西卡等人都以暢言以冷壓蔬果汁進行體內環保；姐妹倆也因此投入研究冷壓蔬果汁，這才發現以長時間冷壓慢磨萃取的冷壓蔬果汁，維他命、礦物質、酵素不被破壞，營養價值更高，且原汁冷藏時間也拉長到72小時。
張玉珊以神農試百草的精神，和營養師研究蔬果汁配方，並進行短期的冷壓蔬果汁斷食，未料當時已出現慢性疲勞症候群的她，身體與精神逐漸改善，於是她和妹妹引進冷壓技術，並開設了台中第一家冷壓蔬果汁專賣店「Ever Juice」，與更多人分享這樣的健康理念。
「Ever Juice」的冷壓蔬果汁嚴選有產銷履歷、小農產地直送、有機或無毒食材，近1公斤的蔬果僅能榨出一瓶約300c.c.、完全不加一滴水、蔬果含量百分百。
除了冷壓蔬果汁，Ever Juice也提供現拌羽衣甘藍沙拉、巴西莓果盆、裸食餐盒等低溫烹調或簡單調味的料理，方便忙碌的外食族補充大量纖維質及營養，又不會攝取過多熱量。
(中時)
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