光復北八德事故殃及汙水管，耗時1周搶修。(台北市衛工處提供)

台北市光復北路、八德路口因台電潛盾工程造成路面下陷，當大家關注交通何時搶通的同時，也有一批人為了路面下8米多深度的汙水管破裂搶修而努力著。這些由衛工處委託的專業人員，每晚在只有直徑1米寬且糞水四濺的汙水管搶修，還得背著氧氣瓶，以防沼氣過多導致呼吸困難，花費約1周才搶修完成。

本次事故造成復興南北路、八德路共3段汙水管破損，搶修時必須先擋水、抽水，讓管內水位降低，人員才能進入。台北市衛生下水道工程處維護工程科科長陳茨白說，必須等到晚上約12時家庭用水量離峰期間，才是修復工作的開始。

「人員就彎腰駝背地，坐在大便上搶修」陳茨白指出，位於地面下約8米深的汙水管，直徑只有1米寬，只能彎腰進入，且就算大部分的水已被抽出，仍有微量的汙水及糞便，有時同仁就直接坐在大便上搶修，味道非常不好聞，在沼氣充斥的管內，依規定也得背著氧氣筒。

實際進入管內的工地主任回憶，原本管內就已悶熱，人員進入時還得著青蛙裝、戴橡膠手套，悶熱成度可想而知，工作環境充斥蟑螂，汙水還會呈水霧狀的飄浮在空氣中，收工後總是一身臭味，一回家就先脫下衣物丟進洗衣機，在衝去浴室洗澡。

因此，陳茨白進一步說明，為因應類似事件發生，衛工處建立「汙水下水道業務管理系統」的圖形管理系統（GIS）功能，透過智慧管理資訊系統，迅速、正確掌握地下污水管渠圖資資訊。

(中時)