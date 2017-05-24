謝承均揮拳格鬥噴汗 打完骨頭也散了！

謝承均拍攝拳擊賽室內沒空調讓他汗流浹背。（圖片提供/三立頻道）

謝承均笑說拍完這場戲老骨頭也散了。（圖片提供/三立頻道）

謝承均拍拳擊戲結合電玩穿上羽翼象徵勝利。（圖片提供/三立頻道）

謝承均在三立台灣台8點檔《甘味人生》劇中打拳擊格鬥賽，拍這場戲現場，為了要呈現精采的廝殺畫面，謝承均可是卯足勁打，卻因拍攝現場沒有空調，拍攝時又要收音不能開電風扇，加上大動作出拳、躲拳、跳躍，讓他汗流浹背，他形容「汗根本是用噴的」，從晚上10點拍攝到隔天早上5點，他不禁說：「打完了，老骨頭也散了。」

謝承均早在1年多前也拍過拳擊繫，但那次導演只是要他對著沙包出拳，不像這次得與其他人PK。他笑說，上一次雖然是對著沙包出拳，力道一點也不能少，當時打到整個背被拉傷，痛到不太能動，靠著針灸才治好背部拉傷，這次再次拍攝拳擊戲，不由得有點擔心，事前雖然有特別做熱身，但當天拍攝結束還是有點腰痠背痛。

還好謝承均平常就有健身習慣，即使很少有機會接觸拳擊類的運動，「拍打戲演得多了」這次拍攝拳擊戲自然難不倒他，不管左勾拳、右勾拳還是帥氣踢腳，都讓人大讚「實在是帥炸了」，他表示：「拍攝前其實有跟武術指導學基本拳擊法。」最後他也結合手機遊戲最後穿上羽翼，象徵正義的勝利。

(時報周刊)