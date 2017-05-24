懷孕可擦類固醇藥膏？　長庚研究：可以

長庚今發表研究，證實只要不超過300公克，孕婦可安心擦類固醇藥膏。（倪浩倫攝）

準媽媽在10月懷胎期間，常面臨濕疹、乾癬等皮膚病，但礙於「禁忌」，多數人總不敢擦含類固醇的藥膏。根據一項林口長庚「實證醫學」研究，孕期間塗抹類固醇藥膏，不會增加剖腹產分娩、先天畸形、早產、胎兒死亡的風險，若用量逾300公克，會增加7倍的胎兒出生低體重風險。

該研究統合分析14項觀察性研究、追蹤逾160萬名孕婦及其胎兒的資料，結果證實，孕期間若使用類固醇藥膏，無論使用多大的劑量，皆不會增加其它風險，例如剖腹產分娩、先天畸形、早產、胎兒死亡等。但若使用的為大量強效或超強效的外用類固醇，則有300公克「限量管制」，超過則會讓胎兒出生體重過輕的風險達35％，較一般胎兒的5%「高出7倍」，該研究結果已發表於實證醫學最佳期刊《考科藍系統性回顧資料庫》。

300公克的藥膏有多少？林口長庚紀念醫院皮膚科教授紀景琪說，以一名身材高壯的成人來說，「全身塗滿藥膏」也僅約20公克，更何況一般皮膚病都僅是局部、小範圍面積，要擦到300公克並不容易，孕婦無須過度擔心。

紀景琪說，統計顯示，每6名孕婦，就有1人有皮膚問題，當中高達一半是濕疹，過去常見孕婦飽受乾癢所苦，但寧可抓到出血，也不敢擦藥膏治療；現有研究證實背書，可讓孕婦安心接受治療，皮膚科醫師也能安心給藥。

林口長庚兒童皮膚科主任施一新表示，民眾若仍擔心總量問題，可將孕期間的藥單通通留下，藉此紀錄「共擦了多少藥」。紀景琪他進一步解釋，類固醇藥膏有分弱、中、強、超強效，臉、頸部等較敏感部位會擦中效、弱效類固醇的藥膏，其餘部位多會擦到強、超強效類固醇藥膏，但仿單上不會註明，民眾應主動詢問醫師或藥師。

(中時)