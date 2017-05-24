英恐攻多人傷亡 總統府致意慰問

針對英國曼徹斯特市（Manchester）22日發生恐怖攻擊，造成多人傷亡。總統府上午發表聲明表示，總統府祕書長吳釗燮代總統蔡英文向英國人民致上慰問之意。

總統府指出，吳釗燮今上午在會見英國在台辦事處代表唐凱琳（Catherine Nettleton）時，當面向她轉達蔡總統及台灣人民對恐怖攻擊受害者的哀悼，並向英國人民致上慰問之意。

(旺報)