屏科大獲軟體捐贈，服裝設計製程躍進

振大纖維公司捐贈42套「Optitex」服飾打版軟體給屏東科技大學，並成立「3D教學發展中心」，學生在校就能和業界及國際接軌。（潘建志攝）

振大纖維公司捐贈42套「Optitex」服飾打版軟體給屏東科技大學，並成立「3D教學發展中心」，學生在校就能和業界及國際接軌。（潘建志攝）

傳統服裝設計及製作過程繁瑣且耗費工時，現代有了繪圖打版軟體，不但過程更為迅速，也節省更多人力及可能的浪費。振大纖維公司捐贈42套「Optitex」服飾打版軟體給屏東科技大學，並成立「3D教學發展中心」，學生在校就能和業界及國際接軌。

公司財務長暨策略長李哲宇表示，傳統服裝設計製作要經過設計圖繪製、打板、胚布打樣、人形台試衣等過程，相當繁瑣。「Optitex」可將2D圖稿轉成3D立體圖，模擬3D化後的衣料實品，能節省掉許多打板及胚布打樣製作過程，節省成本。

Optitex 3D軟體公司亞太區總監Jan Chan表示，「Optitex」軟體目前已有許多知名品牌如Adidas、Prada等使用，3D設計軟體是未來不可或缺的工具，但工具也需有人才，振大公司因此和屏科大合作，產學合作培養人才，創造雙贏。

屏科大時尚設計系主任徐秀如表示，目前台灣服飾設計出現嚴重斷層，其中科技取代人力過程中，無法順利轉型是一大原因。有了這套軟體，1、2個小時就能完成過去需要2周的製程，不過未來還需要軟體的師資培訓。

(中時)