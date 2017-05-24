談新南向 美學者：台具軟實力 但不宜誇張潛力

薩特認為，除非蔡英文改變立場，兩岸關係在中共19大後也不會緩和。(江靜玲攝)

蕭良其指出，台灣的國際空間不是由北京來界定，台灣無法再忽略區域內經貿潛力。(江靜玲攝）

喬治華盛頓大學國際事務學院教授薩特（Robert Sutter）表示，他對蔡英文政府的新南向政策存有許多疑慮。他認為，台灣有許多軟實力，但期望必須有限度，不可過於誇張潛力；而除非蔡英文改變立場，兩岸關係在中共19大後也不會緩和。

喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心23日就「台灣新南向政策與國際空間前景」舉行研討會，薩特指出，儘管全球產業供應鍊已有所改變，日本似乎也更樂於與台灣合作，但在蔡英文政府在推動新南向政策上，仍有許負數存在，包括資源和優先順序。

他指出，台灣當前面對的依序有社會保障、青年就業，國防安全，以及台灣島內對兩岸關係的共識等議題，達成兩岸關係共識尤其需要政治資本，然後才是新南向政策。薩特說，他因此對新南向政策有許多的疑慮。

另一方面，蔡英文政府此刻推動的新南向政策和李登輝時代的南向政策，時空環境和地緣政治結構也十分不同。李登輝主政時，適逢 1997亞洲金融風暴，中國大陸未能提供援助，東南亞許多國家願意與有能力協助的台灣合作；現在的情況則全然不同，北京不但告訴這些國家不要與台灣談南向政策，且可提供比蔡英文政府新南向政策更好的利益。如今的中國日益壯大且有更有信心，東南亞國家擔心得罪北京。

薩特說，新南向政策雖有可能成功，但他不表樂觀。他坦承，北京方面因為蔡英文不承認92共識而變得不合理，在國際空間上打壓台灣，「但這就是北京」。薩特認為，面對這種情況，台灣只有從經濟、國防和兩岸共識上增強自己的實力和凝聚力，壯大自我，才是與中國抗衡之道。

另一位與會的全球台灣研究院（GTI）執行長蕭良其則認為，台灣的國際空間絕不是由北京來界定。台灣無法再忽略區域內的經貿實力，新南向政策是一個新計劃、新定位。

(中時)