NBA》太誇張！騎士下半場命中率7成11

詹姆斯下半場0犯規，更有24分進帳，完全擺脫上半場4犯陰霾。(美聯社)

其實騎士下半場不只光看厄文瘋狂飆分，也看全隊徹底擊潰塞爾提克防守，因為騎士24日第4戰下半場，竟然交出高達7成11的誇張命中率(投38中27)，全場命中率也有5成95(投74中44)，創下今年季後賽各隊最高紀錄！

別忘記到了季後賽，各隊防守強度不同於例行賽，各隊無不想盡辦法阻擋對方得分，沒想到騎士24日卻逆向操作，靠著「三巨頭」厄文、詹姆斯與洛夫領軍，竟然交出7成11的高命中率，其中包含5成三分命中率(投10中5)。

騎士依賴「三巨頭」的離譜程度，也在24日第4戰完全展現，3人攜手攻下93分，創下他們一起打球以來的季後賽最高總得分紀錄，更誇張的是，整場比賽靠著他們自己或助攻隊友得分(103分)，竟然占據這場比賽的92％。

如今看來騎士想在下周五(6月2日)再跟勇士爭冠，幾乎已無懸念，只是假如他們繼續只靠「三巨頭」打球，碰上擁有「四巨頭」的勇士，成功衛冕機會自然變小，騎士的板凳戰力勢必趕緊找回應有狀態，但他們可以調整時間不多了。

(中時電子報)