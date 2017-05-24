嘉義市議會跨黨派連署提案 堅決反對縣市合併
「蛋黃、蛋白」比喻嘉義縣、嘉義市合併與否的爭議再起，市議員蔡榮豐今天引述網友以「蛋清吃嘸夠，還要吃蛋仁來逗」隱喻特定政客，要求市長涂醒哲明確表態反對合併立場，議長蕭淑麗也表態提案請跨黨派議員連署，議會全體反對縣市合併。
蔡榮豐指出，嘉義縣、嘉義市合併爭議又被提出，有民眾在臉書反映「政客的嘴臉吃相難看」、「蛋清吃嘸夠，欲吃蛋仁來逗」等意見，隱喻某些特定政治人物，但縣市合併與否，不是一個人說了算，議長已表態反對，涂醒哲市長是嘉義市大家長，對合併爭議不應迴避，必須很明確表態反對。
蔡榮豐表示，嘉義縣一廂情願要合併，是對嘉義市升格35年努力有成的肯定，歡迎嘉義縣民遷戶口來嘉義市設籍，合併就不必了。
涂醒哲表示，他很明確表示「絕對不可能合併」，嘉義縣、市合併是嘉義市向下沈淪，他絕不隨之起舞。
張秀華議員表示，「蛋白、蛋黃」倡議縣市合併，是陰謀，網路上顯示市民都不同意合併，建請議長提案連署「議會不分黨派反對合併」。蕭淑麗議長當場同意提案發起跨黨派連署，反對嘉義縣、嘉義市合併。
(中時)
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