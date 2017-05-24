遭傳軌道建設分錢 張景森：我不是影武者
政務委員張景森今天上午(24日)接受廣播專訪說明「前瞻基礎建設計畫」。針對外界質疑前瞻計畫中的軌道建設分配，傳聞張景森和行政院副院長林錫耀私底下「分錢」，張景森斷然否認，強調他絕不是影武者。
前瞻基礎建設計畫引發在野黨批評，張景森上午接受台北之音周玉蔻節目專訪釋疑。關於外界質疑軌道建設經費新台幣4,000多億，佔了全部特別預算的一半，但外界根本不清楚，他表示，交通部對外溝通確實起步比較慢，目前已經加緊製作說帖，對外溝通。
外傳張景森是前瞻計畫的「影武者」，且和林錫耀一起「分錢」，喬建設。對此張景森予以否認，「我發誓不可能有這樣的事」。他從未喬錢，也不是外傳的「影武者」。新北市、新竹縣及花東等縣市都不是綠營執政，但都有討論過前瞻建設內容與預算分配，並沒有獨厚綠營縣市，他負責協調城鄉建設，都有找地方政府來溝通，新北市長朱立倫也是他邀請來的。
傳聞蔡英文總統經常打電話給內閣成員，張景森坦言他接過蔡總統的電話，但總統找閣員溝通政策是很正常的事情，也不能一天到晚找行政院長林全，至總統府副秘書長劉建忻、國安會副祕書長陳俊麟謹守分寸，並沒有外傳「奉旨」向政務官傳達總統意見的情況，張說劉建忻和姚人多都很謹守份際的人，沒有假傳聖旨情況。
(工商)
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