聽聞女兒有男友 豬哥亮中肯交代「千萬不要…」
「秀場天王」豬哥亮逝世，留下傳奇的一生讓人追憶，除了演藝路輝煌外，感情世界也相當精采，豬哥亮有過4個老婆、3段婚姻，18歲就跟理髮廳小姐生下大兒子謝順福，之後跟第二任老婆林見如生下謝青燕、謝金燕，接著與謝金晶的媽媽同居，最後與現任老婆葉瑞美生下么子謝佑昀，情史如此豐富的他，面對女兒談戀愛，曾說過相當中肯的意見。
據《壹週刊》報導，豬哥亮今年特邀老拍檔黃西田一起拍鋁門窗廣告，當然也帶上女兒謝金晶一起，當時他在片場跟女兒聊天，突然問她：「你男朋友咧，要帶來給我看一下」，謝金晶則說早已分手，沒想到豬哥亮聽完態度突然認真，正經地說：「你不要傻傻的一生只交一個男友就想結婚，戀愛是讓女人成長最快的方法，要多交幾個，但千萬不要交像爸爸這款男人，跟我的女人都很艱苦」。
豬哥亮對女兒的這番殷切叮嚀，聽得在場的人感動到快掉淚，認為字句裡都是滿滿的關愛，同時又流露出虧欠，沒想到如今因癌症去世，親友直呼：「沒見到謝金晶的男友，成了他未完的遺願」。
(中時電子報)
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