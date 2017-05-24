台中港發展郵輪觀光失調？楊典忠促改善環境

台中港發展郵輪觀光今年國際郵輪只來2艘？楊典忠今天於市議會中，力促台中港應提升郵輪友善環境！（陳世宗攝）

觀光旅遊局長陳盛山說，未來成果會逐漸顯現，今年情況比較特殊！（陳世宗攝）

台中市政府觀光旅遊局兩年來，陸續舉辦亞洲郵輪論壇、中台灣郵輪觀光踩線活動，中央訂定今年郵輪觀光目標上看50億元，旅客要突破100萬人次、停泊郵輪達600艘；市議員楊典忠今天在市議會中指出，但是台中港今年郵輪數量卻「不增反減」，他憂心台中港先天不足、後天失調，要求台中港應該提升郵輪友善環境。

觀旅局長陳盛山表示，台中港港埠碼頭設施正在進行整治，影響今年郵輪停靠數，包括麗星郵輪、公主郵輪號今年改以停靠基隆與高雄為主，該局多次向台灣港務公司商談台灣四大郵輪港定位與發展，台中港應該以五萬噸上下作為郵輪靠泊，水深可以達16、17米，所以高達12萬噸的海洋量子號都可以進到台中港。台中港這兩年從散裝貨輪開拓到郵輪觀光，定會與環境都在改善當中。

楊典忠說，台中港不應該被屏除在郵輪市場外，針對台灣各主要港口港務分公司公布的郵輪航班資訊，今年預定郵輪航班基隆港約有375艘、高雄港有44艘、花蓮港8艘、台中港2艘，跟去年比較，基隆港持平、高雄港比去年增加、花蓮港減少一半，台中港郵輪從去年10艘減少為今年2艘。

台中港今年郵輪來只剩2艘！市議員張廖乃綸，李榮鴻批評說，「不會開船嫌溪彎!」如果台中港先天不良，每年貨輪不會這麼多，郵輪不載觀光客來台中，市府應該檢討。

陳盛山說，市府這兩年努力規劃把台中港與四個國際港納入亞洲郵輪經濟圈內，從104年會同台灣港務公司到上海向十大郵輪航商簡報行銷中臺灣郵輪旅遊景點，去年台中市舉辦2016亞洲郵輪論壇為亞洲郵輪市場定位與發展集思廣義，今年邀請郵輪業者到中台灣踩線，齊力提升中台灣遊輪觀光產業整體競爭力，未來成果會逐漸顯現，今年情況比較特殊。

觀旅局表示，對於郵輪觀光的行銷推廣，提供包括臺中觀光摺頁或紀念品、安排迎賓表演、致贈伴手禮、提供交通接駁服務等優惠措施，未來將持續拜訪港澳、東北亞（日、韓）、東南亞（越南、印尼、馬來西亞、新加坡）等地之大型旅行社，，期使海外旅行社有機會包船販售以本市觀光遊程為主之郵輪行程。

(中時)