燈節短少2000萬 簡余晏：不可能用市長的薪水
台北市政府視為「大成功」的台北燈節，被爆出扣除企業贊助及公務預算，還短少近2000萬元。根據《鏡週刊》報導，知情人手透露市長柯文哲回家向妻子陳佩琪隨口問道：「家裡有沒有2000萬元？」，詢問妻子能否金援解圍。更傳出觀傳局又規劃支出千萬元續展花燈林默娘花車，令柯文哲大怒，緊急喊卡，並說想掐死簡余晏。
對此，簡余晏澄清，歷年來燈節的公務經費就是5400萬，從郝市府維持至今。這是後來得標廠商結算才得知有缺少，但「不可能用公部門的錢再支出，也不可能用市長或市長夫人的薪水支出。」
簡余晏表示，業者無論是賠或賺，都是依合約辦理。業者在過程中都可以拉贊助、募款。媒體追問，短收的2000萬元是否由廠商自行吸收？簡余晏強調，業者在辦理過程中可募款，她也表示，辦理燈節過程中太求好心切，會列為教材，明年、後年活動繼續努力與業者談共同合作。
媒體質疑，這是否是柯文哲欲撤換觀傳局長的理由？簡余晏否認說沒有聽聞。至於柯文哲說出想掐死她，簡余晏說，她沒有聽過柯文哲講這句話，也相信柯不會隨便掐死人，「市長曾是救人的醫師，這裡也不是鐵血市政廳。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。