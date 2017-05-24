燈節短少2000萬 簡余晏：不可能用市長的薪水

簡余晏今出面受訪表示，不會用不可能用公部門的錢再支出，也不可能用市長或市長夫人的薪水支出。(柯伶穎攝)

台北市政府視為「大成功」的台北燈節，被爆出扣除企業贊助及公務預算，還短少近2000萬元。根據《鏡週刊》報導，知情人手透露市長柯文哲回家向妻子陳佩琪隨口問道：「家裡有沒有2000萬元？」，詢問妻子能否金援解圍。更傳出觀傳局又規劃支出千萬元續展花燈林默娘花車，令柯文哲大怒，緊急喊卡，並說想掐死簡余晏。

對此，簡余晏澄清，歷年來燈節的公務經費就是5400萬，從郝市府維持至今。這是後來得標廠商結算才得知有缺少，但「不可能用公部門的錢再支出，也不可能用市長或市長夫人的薪水支出。」

簡余晏表示，業者無論是賠或賺，都是依合約辦理。業者在過程中都可以拉贊助、募款。媒體追問，短收的2000萬元是否由廠商自行吸收？簡余晏強調，業者在辦理過程中可募款，她也表示，辦理燈節過程中太求好心切，會列為教材，明年、後年活動繼續努力與業者談共同合作。

媒體質疑，這是否是柯文哲欲撤換觀傳局長的理由？簡余晏否認說沒有聽聞。至於柯文哲說出想掐死她，簡余晏說，她沒有聽過柯文哲講這句話，也相信柯不會隨便掐死人，「市長曾是救人的醫師，這裡也不是鐵血市政廳。」

(中時)