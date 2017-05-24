5月24日中視午間新聞搶先看 湯姆克魯斯清晨襲台

湯姆克魯斯清晨襲台! 誇台灣粉絲:太棒了│中視午間新聞搶先看

今天5月24日的中視午間新聞搶先看：

「縣市合併」燒全國? 陳明文:應併為7直轄市

嘉義縣市合併成為熱門話題，立委陳明文認為，討論縣市合併沒有實質意義，全國一致的行政區劃與國土規劃才是問題的關鍵，還建議全台灣應該合併成七大直轄市。

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小資族哭哭! 9/1起海外網購超過2千要課稅

財政部宣布，將調低進口貨物免稅門檻，從原本的新台幣3千元調降為2千元，最快9月1日上路。此外7月1日起，每半年進口6次以上免稅包裹的「進口頻繁者」，不再享有進口貨物稅免稅資格.

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湯姆克魯斯清晨襲台! 誇台灣粉絲:太棒了

「阿湯哥」湯姆克魯斯清晨搭私人班機抵達松山，他一身黑衣配墨鏡, 露出招牌笑容，還直接走向粉絲為他們簽名，直呼熱情粉絲「真的太棒了」，而他兌現答應粉絲再來台灣的承諾，也說「我很守信用吧」！

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)