欲付燈節透支2000萬與妻鬧離婚？柯P不回應

媒體報導，台北燈節檢討報告日前出爐，整場活動共花費1.2億元，業者甚至短收2000萬元，找柯文哲要錢，柯只好回家問陳佩琪有沒有2000萬元，引起陳佩琪不滿，甚至嗆柯「乾脆離婚好了！」柯文哲會前被媒體問及相關問題時，僅笑笑不回應。

報導指出，陳佩琪向柯文哲說，若要2000萬元，就只能拿房子抵押還錢，還向友人抱怨，不想再當市長夫人，讓自己跟小孩跟著柯往懸崖跳，一個燈會搞到市長要再自付2000萬元，相當離譜。

柯文哲今天上午與中山區里長座談，會前被媒體問及相關問題時，僅笑笑不回應；台北市政府發言人陳思宇受訪時表示，這屬於柯文哲的家內事，幕僚沒有隨時在市長旁邊，沒有討論到這一塊。

(中時)