狠父打死7月次子 遭判10年6月徒刑
因女兒「恩恩」尿床而將她打死的狠父江文吉，也將7個月大的次子「小漢」打死後，藏屍在北市租屋處床下多年，雖然小漢遺體疑被他人當做垃圾丟掉，但新北地院今仍依傷害兒童致死罪判將文吉10年6月徒刑。
這名狠心的父親江文吉，2007年8月因不滿和前妻蔡女所生的3歲8個月大的女兒恩恩尿床，竟拿掃把打頭、大力掌摑臉部，活活把女兒打死後，把恩恩遺體載到土城石門路山區丟棄，經過恩恩生母投訴檢警調查，雖然遍尋不著恩恩遺體，但江男仍因此遭法院判處8年徒刑確定，並須賠償恩恩生母蔡女235萬餘元。
檢警也發現，江文吉的次子小漢也離奇失蹤，雖然江一度辯稱把小漢賣掉，但最後江文吉才向檢警坦承，2008年間因小漢生母葉女入獄，他借住北市友人家時因經濟狀況不佳、情緒失控，失手打死小漢後將屍體以防水行李袋層層包裹藏在床底下。
檢警獲報發動大規模搜索，但因事過境遷且租屋處房客已換過數人，未能尋獲小漢遺體，加上法醫研究所函覆表示，江男將小漢遺體層層包裹，加上幼嬰極易木乃伊化，造成臭味不易散逸，不僅無人察覺，更可能因此誤把小漢遺體當成垃圾丟棄。
新北地院審結後，依傷害兒童致死罪判處江文吉10年6月徒刑。
(中時)
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