北韓不明飛行物越界南韓開火 原來是汽球

圖為板門店的南北韓哨所。(圖/美聯社)

昨日下午一樣不明飛行物自北韓南下，並越過了軍事分界線（38度線），南韓軍方進行廣播並開90槍警告，當時一度認為該飛行物為北韓無人機，不過今日南韓國防部推測，這不明飛行物應該是個北韓向南韓飄放的氣球。

根據《韓聯社》報導，南韓國防部發言人文尚均表示，軍方對不明飛行物的航跡進行分析後判斷，認為飛行器為無人機的可能性較低，分析後認為該飛行物是朝鮮為對韓散發傳單而放飛的氣球，文尚均表示，他們之所以認為該飛行物為氣球，是因為飛行器被識別為氣球形態，且大多數不明飛行物順著風向由西向東移動後消失。

(中時電子報)