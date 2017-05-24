椰子油滴眼治過敏？　眼科醫師：傷眼勿嘗試

眼科醫師提醒，眼睛出現不適，應循正規醫療管道，切勿聽信坊間謠言。圖為示意照片。（倪浩倫攝）

部分民眾有眼睛過敏的困擾，近期網路流傳「椰子油滴眼可治過敏」，並強調還可以讓視力恢復正常。衛福部食藥署對此闢謠，認為該訊息內容無相關科學論述依據，民眾不要相信這種沒根據的傳言；眼科醫師也提醒，眼睛不適仍要循正規治療管道，隨便滴油入眼只會反會造成視力模糊等後遺症。

食藥署日前在該官網闢謠專區中，就「聽說用椰子油代替眼藥水滴到眼睛上，可以治療眼睛敏感，視力會漸入佳境，這是真的嗎？」一事進行澄清。食藥署指，該訊息內容沒有資訊來源，也無相關科學論述依據，民眾勿聽信這種偏方而延誤就醫時機，同時也不要將此謠言再轉出去。

大學眼科診所醫師俞函杰表示，確實聽過類似坊間有類似的傳言，但強調把食用油滴到眼睛內，並沒有任何治療的效果；他分析，目前部分治療乾眼症的人工淚液，其中含有極低的油脂成分，可能有人因此誤認「油脂可治眼疾」，導致出現這樣的傳言。

俞函杰說，食用油滴眼睛，恐出現看不清楚、視力模糊等狀況，民眾切勿聽信謠言嘗試，他解釋，過內的過敏原以塵蟎佔最大宗，主要存在居家寢具、布料內，所以不少人在睡前或起床後，眼睛都會因此過敏發癢，其他還有少數的接觸性過敏，「眼睛有任何不適，第一時間仍應求助專業醫師」。

(中時)