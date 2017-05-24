椰子油滴眼治過敏？ 眼科醫師：傷眼勿嘗試
部分民眾有眼睛過敏的困擾，近期網路流傳「椰子油滴眼可治過敏」，並強調還可以讓視力恢復正常。衛福部食藥署對此闢謠，認為該訊息內容無相關科學論述依據，民眾不要相信這種沒根據的傳言；眼科醫師也提醒，眼睛不適仍要循正規治療管道，隨便滴油入眼只會反會造成視力模糊等後遺症。
食藥署日前在該官網闢謠專區中，就「聽說用椰子油代替眼藥水滴到眼睛上，可以治療眼睛敏感，視力會漸入佳境，這是真的嗎？」一事進行澄清。食藥署指，該訊息內容沒有資訊來源，也無相關科學論述依據，民眾勿聽信這種偏方而延誤就醫時機，同時也不要將此謠言再轉出去。
大學眼科診所醫師俞函杰表示，確實聽過類似坊間有類似的傳言，但強調把食用油滴到眼睛內，並沒有任何治療的效果；他分析，目前部分治療乾眼症的人工淚液，其中含有極低的油脂成分，可能有人因此誤認「油脂可治眼疾」，導致出現這樣的傳言。
俞函杰說，食用油滴眼睛，恐出現看不清楚、視力模糊等狀況，民眾切勿聽信謠言嘗試，他解釋，過內的過敏原以塵蟎佔最大宗，主要存在居家寢具、布料內，所以不少人在睡前或起床後，眼睛都會因此過敏發癢，其他還有少數的接觸性過敏，「眼睛有任何不適，第一時間仍應求助專業醫師」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。