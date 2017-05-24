中油石化事業部 組隊參加林園中芸龍舟賽
端午節將至，高市林園區中芸漁港龍舟競賽將於27日登場，中油石化事業部員工總成A、B二隊，近日不畏豔陽加緊練習，希望為龍舟活動注入可看性，副執行長吳義芳也親自到場替努力練習的隊員加油，他勉勵隊員以去年成績為目標，並允諾若拿下前二名，將舉辦慶功宴。
吳義芳表示，中油秉持敦親睦鄰，每年中芸漁港龍舟賽皆積極組隊參加，今年組成2支隊伍，隊員平均年齡約30歲，可以說是石化事業部的生力軍。
去年中油石化事業部A、B兩隊分獲第二名、第四名佳績，吳義芳趁探班時間，勉勵隊員以去年為目標，如果獲得前二名，一定為大家舉辦慶功宴。
石化部工關經理黃青評估，今年隊伍成員實力與去年相當，相信只要發揮團隊精神，即有機會奪冠，也期盼透過龍舟比賽，與地方建立更融洽的互動關係。
中油石化事業部強調，除了參與敦親睦鄰活動之外，也著重於工安環保意識教育宣導提升，協助地方公共建設，例如打造林園幸福公園、圖書館、游泳池等，爭取居民認同。
(中時)
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