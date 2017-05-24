60萬外籍人士無法用健保卡報稅 健保署挨轟

再過一周就報稅截止，立委爆國內有60萬外籍人士及配偶無法用健保IC卡網路報稅，經反應後，健保署請這些外籍人士親自臨櫃驗證即可使用健保卡網路報稅，但遭立委進一步批評，這些人都臨櫃將影響正常健保業務作業，健保署允諾，將與國稅及戶政單位研議，讓外國人以晶片居留證驗證，儘快可以利用健保卡網路報稅，但今年恐來不及，要明年報稅季才能適用。

立委陳宜民表示，日前接到外籍人士陳情，指其要利用健保IC卡報稅，但卻一直不能通過驗證無法使用，認為要繳稅給中華民國政府，還要被歧視。經向健保署反應後，健保署在相關網頁上加註外籍人士可先親自臨櫃驗證即可使用健保卡網路報稅，但立委仍不滿指出，60萬人全湧入健保各分局辦公室，勢必影響正常健保業務辦理，要求健保署另想辦法。

健保署副署長蔡淑鈴表示，目前健保IC卡網路報稅，除了健保卡外，還需用戶口名簿上的戶號驗證，有些外籍人士因沒有設籍就沒有戶號，或是有些外籍人士即便有戶號，但也只是在戶口名簿上暫時註記，並未完成設籍，因而無法通過戶政單位的連線驗證，不能使用健保卡網路報稅。健保署先權宜請外籍人士親自臨櫃驗證即可使用健保卡網路報稅，之後將與國稅與戶政單位研議，讓外國人以晶片居留證驗證，即可以健保卡網路報稅，要趕在今年報稅季適用難度高，但會儘量。

(中時)