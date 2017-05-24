浪漫台三線 台灣觀巴4人行1人免費
為推動客庄「慢遊」新體驗，浪漫台三線台灣觀巴客庄特色套裝遊程，串連4個縣市26個鄉鎮近80個古蹟、景點、大師名人紀念館、客家特色伴手禮店家及8條步道等特色，藉此多元呈現台三線豐富之人文、生態、產業觀光亮點，讓國內外更多旅客得以體驗台三線的質樸美學及慢遊、慢食、慢活之人文風貌：並期透過開發客庄特色主題遊程，提振客庄經濟與推廣客庄文化，帶動觀光連動之綜合效益。
交通部觀光局周永暉局長表示，為執行「國家級臺三線客庄浪漫大道計畫」，交通部首度與客家委員會合作推出32條浪漫台三線「台灣觀巴」客庄特色套裝遊程，行程豐富多元，有老街小鎮風情、農村野趣採果、古蹟文化巡禮、自然生態賞景及溫泉美食饗宴等，並且提供低成行人數、車站飯店專人專車導覽接送服務，讓民眾搭乘台灣觀巴看美景嚐美食，悠遊台三線，體驗豐富的自然資源及客庄獨特人文風貌。
啟動記者會現場展示多輛增添了浪漫台三線識別標識的台灣觀巴車輛，象徵及宣告政府與民間公私資源共同合作推動台三線台灣觀巴客庄特色套裝遊程。為擴大民眾參與，台灣觀巴協會也推出優惠活動，以「好康共享有禮相送」、「平日4人成行1人免費」、「早鳥優惠」及與「限量50名免費體驗」等促銷，期讓更多人實際體驗客家文化豐富精采的故事，並藉此打造國際慢遊示範廊帶遊程與提升台灣觀光價值。
(中時)
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