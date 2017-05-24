全國首例消費團訴訟獲賠償 正義油品賠940萬

台灣消保會理事長楊月雲（右起）、律師許仲盛、市府消保官殷茂乾今天宣佈，正義油品求償案940萬元和解。（呂素麗攝）

台灣消保會公佈正義油品求償案分配情形。（呂素麗攝）

正義油品於上周4已將940萬元賠償金匯入台灣消保會的國泰世華帳戶。（呂素麗攝）

2014年正義油品爆發黑心油品案，許多學校營養午餐用到黑心油，台灣消費者保護協會受託向正義油品公司提起團體訴訟，歷經兩年多訟爭，最終雙方於二審以940萬元達成和解；正義油品於上周4已經將940萬元匯入消保會的帳戶，創下我國國內史上第1件食安團體訴訟實際獲得賠償金的紀錄，有32所學校5315人獲得賠償，每人金額約1012元至2182元。

正義黑心油品案發生後，消保會接受行政院消費者保護處委託，依「食品安全衛生管理法」規定，於2015年1月起受理消費者登記，同年7月提告打校園食安團體訴訟，當時有32所學校5500多委託打官司，當時共求償4.7億元，預估每人9萬元，有律師團許仲盛、謝以涵、郭季榮及歐陽志宏等4位律師。

但法院一審判賠936萬元，消保會不服，繼續上訴二審，二審時，正義要求和解，消保會同意，共賠償金額940萬元，有32所學校師生及職工共5315人獲賠，其中勝訴者3438人，每人獲賠2182元，敗訴者1877人，每人獲賠1012元。

委託律師許仲盛解釋指出，正義油品案一審判賠金額與當初求償金額差距很大，消保會無法接受，但考慮到正義油品可能會隱匿資產，到時候公司變成空殼子，消費者將來即使打贏官司也可能拿不到錢，因此，二審時正義提出和解的要求，消保會考量消費者的實質權益，同意以940萬元和解，讓求償的消費者可以真正拿到錢。

消保會理事長楊月雲以「一鳥在手勝過兩鳥在林」來形容正義油品和解案，她說，讓消費者真正拿到錢比較重要。

消保會副祕書長徐邦瀚說，目前該會受理校園油品食安案團體訴訟除正義油品外，還有頂新、強冠及北海油品等3案，都在一審及二審訴訟中；另大統長基油品案則接受一般民眾委託打團體訴訟，目前也在二審訴訟中，剩下的這4案共求償30多億元，均每人求償9萬元。

徐邦瀚說，正義黑心油品案發生後，該會於2015年1月起受理學校師生登記，同年7月提告打團體訴訟，當時有5500多參與訴訟，後來因消保會同時針對頂新、強冠、北海等黑心油品案提訴訟，有些屬另案受害人，因此最後確定獲理賠的有5315人；至於正義油品一般民眾求償委託消基會打團體訴訟。

徐邦瀚表示，賠償金額分配經律師團及消保會理監事討論後，行文各校同意，決定勝訴者每人賠2182元，敗訴者因同樣吃到摻有黑心油的營養午餐，只是因各校準備的證據不足而被判敗訴，但求償理由是一樣的，因此，決定敗訴者每人賠1012元，創下敗訴也獲理賠的記錄。

消保會今天上午召開記者會宣佈這項好消息，該會原定近日將賠償金額撥給各校，但出席的市府消保官殷茂乾建議，應透過教育局通知各參與求償學校開會，由消保會說明求償經過比較適當；消保會認為可行，將擇期再撥款。

台灣消保會理事長楊月雲說，此案獲賠償有高雄市、新北市、台中市、彰化縣、台南市、嘉義市、屏東縣等縣市32所國中小學師生及職工共5315人，其中以高市大樹國中586人最多、獅湖國小406人居次。

大樹國中校長王俊哲說，感謝消保會替師生爭取權益，不管判賠多少都可以接受，此案對學生具有教育作用，意義大於實質，讓學生、老師、家長知道可以如何保障自己的權益。

(中時)