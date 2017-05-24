去過哪幾個？哈日族必訪的日本10處最佳景點

京都伏見稻荷大社的千本鳥居。(圖/達志影像 shutterstock)

東京鐵塔排名日本10大最佳地標第7名。(圖/達志影像 shutterstock)

日本是國人熱門旅遊地，前往日本旅遊台灣觀光客人潮逐年成長，今年更超越歐美地區成為國人海外夢想旅遊地榜首。遊日本賞絕景、吃美食、血拚購物，今年哈日族們又計畫去哪玩？來看看日本最新10大最佳地標排名，準備下一趟朝聖之旅吧！

圖為遊客在日本東京淺草寺玩寶可夢Go。（圖／美聯社）

金閣寺外牆以金箔裝飾，與銀閣、西本願寺的飛雲閣合稱為「京之三閣」。(圖/shutterstock提供)

姬路城。(圖/達志影像 shutterstock)

根據全球旅遊網站TripAdvisor最新日本10大最佳地標排名，國人最熟悉的東京與京阪地區景點包辦7個席次，其中京都伏見稻荷大社排名第1，依序為京都金閣寺、京都清水寺、東京明治神宮、東京淺草寺、廣島原爆紀念館、東京鐵塔、奈良東大寺、東京都廳舍、以及兵庫姬路城。

(中時電子報)