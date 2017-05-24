機器人摘除喉部「草莓瘤」快又好
「喉血管瘤」(俗稱草莓瘤)是一種少見的血管瘤，雖是良性瘤，一般不會造成生命危險，若是血管瘤破裂出血，將會造成吸入性肺炎，不可輕忽威脅性，現在已有「達文西微創手術」的選擇，可經口腔切除血管瘤，掌握更精準的摘除，破壞少、止血效果佳。
如果在路上遇上紅燈以為可以停下來休息而感到開心，可能要小心是否因「走路會喘」症而染上少見的「喉草莓瘤」作祟。60歲黃女士，7年前因感冒至耳鼻喉科診治意外發現患有喉血管瘤，但因自覺症狀不明顯，並不以為意。
最近黃女士用餐偶有吞嚥困難、有噎到的感覺，擔心萬一誤吞魚刺造成血管瘤破裂恐大出血，她決定接受治療，可是她有心臟病史、服用抗凝血劑，擔憂手術會止血不易，因而決定接受達文西機器手臂微創手術，術後3天出院上班，恢復狀況良好。
手術是治療喉血管瘤的主要方式之一，常用喉裂開或咽側切開路徑切除血管瘤，但易破壞正常組織較多，容易造成瘢痕狹窄；如果採用放療，可能效果不明顯、術中容易出血；過去這類患者大都不願積極治療，生活飽受困擾。
直到達文西微創手術的出現，給了病人一大福音，此手術經口腔切除血管瘤，因具備3D及放大10至12倍手術視野，可更精準摘除，破壞組織較少且止血效果好，只是費用高於較其他治療方法。
國泰醫院耳鼻喉科主治醫師王文弘指出，喉血管瘤愈早治療，就對身體傷害愈少，患病要以正確的態度面對，才有幫助於治療。最重要的是生活上避免吃辛辣等刺激性食物或長期大聲講話，最好有適當運動，提高免疫力，避免環境與食品汙染的損害。
(中時)
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