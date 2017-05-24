防恐戰 英將動員5000大軍上街頭
歷經死傷慘重的曼徹斯特體育館（Manchester Arena）演唱會流血恐攻後，英國首相梅伊（Theresa May）將威脅提升至嚴重等級。而這是2007年以來的第一次，顯示英國隨即可能再遭受攻擊。
據英國《衛報》（The Guardian）報導，梅伊說，她不想要「過度警告」民眾，但未來無論是公開活動或是重點區域，都將有軍隊在警方指揮下部署。她指出，警方已要求國防大臣授權部署軍隊，以支援武裝警察。
而這意味著部分武裝警察將由代號為「調節行動」（Operation Temperer）的軍隊所取代。英國「調節行動」雖於2015年首度公開，但這卻是第一次實際動用。據信英國將派出多達5,000部隊，為支援警方而進行部署，好讓武裝警察能抽身，在許多重要地點進行巡邏。
梅伊指出，目前無法排除自殺炸彈客阿貝迪（Salman Ramadan Abedi）是恐怖組織成員。
(中時電子報)
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