文化快遞》第57屆威尼斯國際美術雙年展台灣館 做時間

謝德慶〈一年行為表演1980-1981〉「打卡」，行為表演，紐約。（攝影：程偉光©謝德慶，藝術家與尚凱利畫廊提供）

謝德慶〈一年行為表演1981-1982〉「生活影像」， 行為表演，紐約。（©謝德慶，藝術家、吉伯特與麗拉．席夫曼、尚凱利畫廊提供）

謝德慶〈一年行為表演1981-1982〉「生活影像」， 行為表演，紐約。（©謝德慶，藝術家、吉伯特與麗拉．席夫曼、尚凱利畫廊提供）

謝德慶〈跳〉，1973，行為表演，臺北。（攝影：謝德馨©謝德慶，藝術家與尚凱利畫廊提供）

「第57屆威尼斯國際美術雙年展台灣館」由謝德慶為單一代表藝術家，英籍策展人亞德里安‧希斯菲爾德（Adrian Heathfield）策劃，甫於5月於義大利威尼斯盛大開幕。

一年行為表演 呈現藝術創作歷程

上世紀70年代末、80年代初曼哈頓下城區的藝壇，一位名為謝德慶的年輕臺灣藝術家創作了一系列獨特的作品。5件為期一年的行為表演，陸續在藝術界常規和生態之外的空間展開。每件作品皆為一整年期程，並訂下一套嚴格的自律守則；這些行為表演將體能耐力暴露在極端的時延條件下，以前所未見的形式，完整體現了藝術做為一種生命歷程。

「做時間」首次同時展出謝德慶兩件〈一年行為表演〉作品，並細緻地安排裝置多年累積的自藏文獻與物件。謝德慶在〈一年行為表演1980-1981〉（「打卡」）規定自己每個整點在打卡鐘上打卡，將自身受制於此一令人昏眩的法則，毫不間斷持續進行整整一年；另一件〈一年行為表演1981-1982〉（「戶外」），謝持續將自己置於一種自我剝奪的嚴苛處境，一整年生活於街頭不進入任何遮蔽物。這幾件探討受制性的巨碑式行為表演，針對人類存在有關的控制系統、時間和自然的制約，發出強烈而充滿情感的論述，每件作品都採用不同紀錄方式，挑戰生命檔案化的可能意義。〈一年行為表演〉的創作期間，謝德慶仍是非法移民；作品中隨處可見藝術家身處窮絕的困窘，為一無所有的人們，道出卑微潦倒的掙扎與絕處求生的機智。

重返過去 審視當年創作現場

本次展覽亦將引導觀眾窺見3件從未公開的作品，都是在謝德慶移居美國前，於1973年在臺北所創作的行為表演與攝影。在〈修補道路〉一作中，謝德慶帶著相機遊蕩於城市街道，從日常路面坑洞修補工作中，發掘因瀝青滴流而產生在柏油路面令人驚訝的斑駁痕跡。特地為本展重製和拍攝的〈曝光〉，是謝德慶最早期的創作之一，以影片記錄相紙曝光的變化過程，呈現了對於連續影像紀錄的興趣。〈跳〉是謝德慶離開臺灣之前的最後一件作品，拍攝藝術家從2樓縱身一躍摔斷腳踝的過程。這些影響其後史詩般時延鉅作的早期創作，可以看出謝德慶原初的關注面向：包含環境與時間、存在的特質，以及圖像與文件作為一股無以名狀的生命力量所留下的脆弱殘餘。知名攝影師雨果‧葛蘭丁寧（Hugo Glendinning）和策展人希斯菲爾德更特別為本展拍攝紀錄片〈重返過去之外〉，記錄當下年屆65歲時的藝術家，舊地重遊回到70、80年代在臺北與紐約行為創作的所在，在這個回顧的共鳴中進行審視和沉思。

行為深沉、言語精闢的謝德慶解釋自己的創作哲學：「生命是生命徒刑；生命是渡過時間；生命是自由思考。」策展人希斯菲爾德認為謝德慶作品無法取代的重要性，來自於自我放逐於藝術界的域外狀態，和多年處於紐約的非法移民身分，謝的創作經常喚起移民的經驗，探究制約與被征服、如履薄冰般的小心翼翼以及生存的掙扎，希斯菲爾德認為「謝德慶的行為藝術訴說社會邊陲的經驗，道出一無所有的艱困。」對於謝德慶堅毅地承受肉身的極限，策展人認為「每一件作品都探討了一種赤裸裸的生存樣態，在渡過生命的過程中，彰顯面對逆境的韌性和生命的逃逸本質」。希斯菲爾德也強調「做時間」有力地表現出當今的生存狀態，謝德慶的藝術創作「極具先行者的洞見，預示了資本主義的運作如何捕捉、剝削並加速生命消耗，將生活感知扭曲成為日常商品。」一項單純的悖論鬼魅般地貫穿所有〈一年行為表演〉的「反生產」特質：謝德慶竭盡心力地從事幾近於無的生產，並盡其所能地記錄時間的消耗。

「做時間」一展將出版關於藝術家作品全新評論的展覽手冊；同時於展覽開幕與閉幕期間，謝德慶與希斯菲爾德將參加於奎利尼‧斯坦帕里亞（Querini Stampalia）基金會舉行的座談會，邀請來自視覺藝術、表演藝術、人類學與建築領域的頂尖學者共同針對本展覽深度討論，分析回應謝德慶作品中與耐力（endurance）、時間、勞力和消耗之間的關係。

北美館經驗傳承 首度推出「藝術行政人才培育計畫」

臺北市立美術館首次推出「藝術行政人才培育計畫」，期望將20年來累積的「台灣館」籌備經驗，與國內具國際力和策劃能量的新進藝術專業者分享，特別邀請具國際力的新進藝術行政領域的工作者，於展務籌備期間及展覽階段直接加入北美館團隊，日前以「現場導覽」與「策展培力」兩項實習機會，透過書面、面試等二階段甄選，選出7位優秀藝術行政人才參與展務規劃。

獲選的7位實習生，除了陸續展開與北美館展覽團隊密切的合作外，亦可參加為期3天的行前密集培訓工作坊，由藝術家謝德慶、策展人亞德里安‧希斯菲爾德等多位業界專業人士及資深館員，就展覽策劃、新聞採編報導、現場導覽實務等不同面向，在5月正式赴義大利行前，分享多年累積的經驗及現場實務概況，並邀請到資深媒體人何榮幸先生，介紹獨立媒體的經營理念、專題企劃擬定方式與流程實務，以及相關案例分享，讓實習生以第一線觀察員的身分近距離觀察，回饋分享給臺灣觀眾。

第57屆威尼斯國際美術雙年展台灣館 做時間

時間│即日起至11/26，週二至週日10:00～18:00

地點│義大利威尼斯普里奇歐尼宮邸-Palazzo delle Prigioni（Castello 4209, San Marco, Venice, Italy）

票價│免費

電話│02-2595-7656

(中時電子報)