阿湯哥4次訪寶島 身邊的「她」都不同

湯姆克魯斯為新片《神鬼傳奇》4次造訪台灣。(圖／粘耿豪攝)

湯姆克魯斯履行承諾再度訪台。

「阿湯哥」湯姆克魯斯今(24日)抵台，為新片《神鬼傳奇》宣傳，同行的還有女主角蘇菲亞波提拉、安娜貝爾瓦莉絲及導演艾力克斯寇滋曼，不過有趣的是，4次造訪寶島的他，感情狀況都有變化，意外成焦點。

阿湯哥首次來台宣傳《不可能的任務2》，身邊雖沒帶女伴，但當時他和妮可基嫚有婚姻關係，隔年再來台，他已恢復單身，並帶著新女友潘妮洛普克魯茲宣傳定情作《香草天空》，第3次來台，他三度離婚，和緋聞女主角歐嘉庫莉蘭蔻宣傳《遺落戰境》。

這次他帶著新作品《神鬼傳奇》4次造訪台灣，和兩名女主角都傳出緋聞，近日拍攝《不可能的任務6》又傳出與凡妮莎柯比擦出愛火，私下魅力相當大。

阿湯哥此次來台將停留2天，明天上午11點半在文華東方出席記者會，晚上6點半在大直美麗華1樓出席首映會。

(中時電子報)