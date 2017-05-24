許仙套餐白蛇現蹤 水漫金山總督府？

端午節「水漫總督府套餐」。（圖／舊金山總督溫泉提供）

端午節「水漫總督府套餐」還有漫畫版介紹。（圖／舊金山總督溫泉提供）

民間傳說也能做成餐點入菜？舊金山總督溫泉邀您前來品嘗曲折離奇的愛情故事！

中國民間傳說《白蛇傳》中，許仙與白娘子曲折又離奇的愛情故事一直為後人津津樂道，總督溫泉將這一段家喻戶曉的故事結合創意巧思，推出端午節連假四天限定「水漫金山總督府- 許仙套餐」，不僅色香味一應具全，更別有一番風味，5月30日端午節當天館內還會舉行午時立雞蛋及免費贈送總督特製陰陽桃花水活動，屆時歡迎民眾踴躍參與。

總督溫泉將於5月27日至30日推出許仙套餐。這次的套餐將白蛇傳中主要的四位角色:許仙、白娘子、青蛇及法海的角色特色來為菜品命名。套餐的主菜-許仙草雞是許媽媽從小在端午節必食的防暑聖品。

炎炎夏日即將來襲，金山當地民眾習慣煮上一碗熱騰騰的仙草雞湯，不僅清暑熱、解臟腑熱淤，主要用於預防中暑降火氣，許媽媽選用仿土雞入菜，湯頭由陳年仙草熬煮八小時，裏頭加入虎耳草及多種配方調製而成，是金山當地春夏交界時用於預防夏日暑熱的在地特色菜品。

白娘線蹤為特製拉麵，麵條口感有嚼勁，搭配總督特製醬汁，於酷暑中一解清涼，亦可搭配許仙草雞湯頭吃，體驗白娘子與許仙的愛情滋味。石蓴青蛋是運用當地特色食材-石蓴做成的烘蛋，口感綿密豐富有層次，如同青蛇在小說中情意綿延敢愛敢恨的個性，讓人回味無窮。

法海神珠也顛覆了一般大眾對法海的想像，由反派角色躍然成餐盤上可口的甜品，由芋頭混合金山地瓜製成的佛珠，軟柔香滑、芋香薯甜並存，最後在上頭撒上一層蜂蜜，整個甜品充滿驚喜，讓人味蕾滿足，也暗喻法海唯有放下人妖兩分的執念，以慈悲心度化白蛇，也不會造成生靈塗炭的悲劇了。

配菜的雷峰茄塔是取民間俗諺說:「食茄吃到會搖（閩南語：ㄑㄧㄡㄉㄧㄡ），吃豆吃到老老。」搭配冰釀番茄及水晶冰粽，這些端午節必吃的蔬菜水果，都是當令食材，正是最可口、營養的時刻，當季食用一定有益健康。

除了創意的精緻套餐饗宴，總督溫泉還特別繪製了Q版白蛇傳人物來介紹館內的端午節活動。四天連假期間，總督溫泉將在頂樓的露天風呂配合端午節慶於池水中加入艾草、菖蒲，讓民眾可以驅邪避凶，過個好節。5月30日端午節當天館內特別安排兩場限時活動供民眾參與，分別為「午時立蛋大成功贈泡湯券」及「總督特製午時陰陽水」。

民眾於當日12時在館內2樓觀海餐廳跟服務人員領取雞蛋，只要能夠在餐桌上成功立蛋，拍照打卡上傳至臉書，即可換取每人乙張免費泡湯券。12點半後可於一樓櫃台領取總督特製午時陰陽水，取自後山岩洞自然湧出的山泉水加入溫泉水，30日正午時分於太陽下放置五分鐘後即完成，民眾返家後可將陰陽水倒入泡澡的浴缸中，泡到流汗為止，有趨吉避凶的效果，欲領取民眾請自備容器裝取。

還在考慮端午節怎麼度過嗎? 來舊金山總督溫泉一邊欣賞美麗海景，品嘗總督特製端午節套餐，參與端午節活動來留下難忘的回憶!有興趣的民眾可洽詢：(02)2408-2628

二樓觀海餐廳用餐時間:

假日供餐:11:30-14:30/17:00-20:00 。

下午茶:14:00-17:00

(中時)