桃分署首創無紙化徵才 上網就能獲得徵才訊息

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署結合數位化與科技化技術，首創設置「無紙化徵才活動E網」即日起登場，民眾只要掃瞄QRcode即可登入，就可上網隨時隨地獲得桃竹苗地區最新、最快、最完整的徵才訊息。

勞動力發展署桃竹苗分署丁玉珍分署長表示，年初就業博覽會推出無紙化與科技化創新徵才服務，廣受各界熱烈回響及好評，此舉為環境節省了68萬張紙。

她說，署秉持創新思維打造全台第一個環保減碳的「無紙化徵才活動E網」，徵才活動將不再受限時間及空間，不管求職民眾身在何處，只要運用行動裝置，就即可隨時掌握所有求職資訊。

(工商)