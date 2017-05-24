省電費4妙招！使用10年以上電器是「耗電元兇」

夏天飆高溫，想吹冷氣，又怕高電費怎麼辦？（本報系資料照）

薪水不漲、物價狂漲！特別是這些年來，每到夏天都飆高溫，好想開冷氣又怕浪費錢！夏日電價來勢洶洶，害怕面對高電費，冷氣總是開開關關，無法放心享受電器帶來的舒適與便利，台北市政府產業局於24日號召18家特約商，宣告台北節能季正式開始，不僅邀請任爸出演節能短片，教導民眾遵循產發局提出的家電健檢4方法，如「使用10年以上電器」耗電量大，如家電真有耗損，不妨可採購「節電」效果的新品，為家中省電費。

產業局局長林崇傑表示，台北市年耗139億度電，住宅部門用電佔比高達四成，相當於54億度電，而台北市政府產業發展局每年推動台北節能季，號召了家電製造商、通路經銷商及網路電商參與，此次也特別藉集雅社、象印門市入駐百貨通路並聯合台北市電器同業公會旗下會員深入社區，一同將使用節能產品的觀念推廣到更多生活消費圈。

為讓民眾可輕鬆在家檢視電器產品是否過於耗電，特別提出家電健檢4方法，並拍攝節能短片說明，希望能夠與民眾並肩一同為節能減碳努力。讓民眾在夏天電費壓力下能夠減少耗電與花費的問題，期望與民眾一同努力達到每年節電7,500萬度、減碳4萬噸的目標，象徵為台北市闢建100座大安森林公園的成果，一起為地球盡一份心力。

106年台北市節能短片邀請任爸變身家電節能醫生，教導市民家電健檢4方法及選用節能家電。（台北市政府產業局提供）

記者會上首播由任爸擔任主角的節能短片，主要教導民眾如何藉由家電健檢，檢視家中電器，現場也邀請電器專家親自示範解說，專家說明，家電就跟人一樣，都有狀況好跟不好的時候，利用簡單的家電健檢4方法進行快篩，判定家電是否適合繼續使用。

方法1：使用10年以上電器-電器使用10年以上效率降低，除了運轉時耗電量增大外，同時也有可能需要負擔更換零件及維修的費用。

方法2：運轉時發出噪音-代表內部機械無法正常轉動，需要耗費更多電力來驅使電器運作。

方法3：效能下降-如冷氣冷房效果不佳，溫度不斷調降耗電越來越大、冰箱不冷，內部空調不斷空轉，電費越繳越多等。

方法4：是否有節能標章或能效標示1-2級-如外表無貼紙標示，可至「節能標章全球資訊網」，鍵入產品型號即可得知是否為節能產品。

家電達人鄭明偉現場傳授家電健檢4方法，讓民眾能輕鬆在家檢視，解決家電耗電問題。（台北市政府產業局提供）

經過家電健檢的初步檢測，如果保養維修便堪用，建議可將產品送回購買通路或直接撥打品牌製造商電話安排詳細檢測；若已不堪使用，建議即刻汰舊換購節能家電，避免不必要的耗電及花費。

現場各家業者除展示最新節能產品外也表示，其實節能減碳維護環境已是公民目標，特約商億光表示，現在的省電燈泡已可藉由偵測環境光源，自行調整亮度及色溫，並可透過APP進行模式控制，特約商大金也告訴民眾，節能變頻冷氣在到達定溫後的耗電量與電扇耗電量相差無幾，大大顛覆過往少開就等於省電的說法。

其實只要選用節能電器，享受可以不必再看電費臉色。目前大多數的新生產的電器都具備節電功能，除了汰舊換購節能產品，從源頭省電外，更可調整日常電器使用習慣，無論是電視閒置10分鐘以上關閉電源、冷氣搭配電風扇使用、冰箱定溫並維持8分滿的儲藏狀態及減少洗劑份量避免洗衣機重複清洗等大型家電使用方式優化，雙管齊下，不僅一同為環境永續奮戰外，更可無懼夏季電價的調漲。

(中時電子報)