砂石車司機倒料 車體翻覆壓頭身亡

高市大寮區溪寮路的砂石場在今天(24日)上午近8時發生事故，一名司機倒料時竟整台砂石車翻覆，唐姓司機被摔出車外，遭車體壓到頭部，警消到場將他緊急送醫，仍宣告不治。

警方表示，50歲唐姓男子今早進入砂石場作業區倒料時，未注意車子後方有個坑洞，倒車時車輛陷入坑洞引發翻覆，由於唐姓男子未繫安全帶，當場被彈出車外，遭翻覆的車體壓到頭部。因事故現場無目擊者，員工上班時才發現意外，通報警消搶救，但唐男因傷勢過重，送醫急救後仍宣告不治。

(中時)