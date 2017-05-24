又見狼師？音樂老師教學童認識性器官並熊抱
吳又見狼師！？彰化縣某國小三年級音樂老師教導音樂課的時候，教授兩性器官，並熊抱學生，時間維持已經一陣了，18日家長向議員賴清美投訴，卻還沒見到處理下文，賴議員今天議會公開質詢，教育處長鄧進權表示，很重視，已經組成調查小組在調查了。
賴清美今天質詢，不滿音樂課可以教授兩性器官啊？問題不會空穴來風，就是有三年級小朋友上課聽了這些不舒服，才會向家長反應，但教育處卻說是，牽涉個資問題，不願多作說明。
賴清美說，如果這件事是烏龍，就說格清楚，破除謠傳，但如果是真的，放一匹大狼師的放在學生身邊好嗎？難道要等到發生性侵了，問題才算嚴重嗎？
賴清美繼續追問，聽說，現在還要派主任等其他老師看守這老師上課，是真得嗎？教育處為什麼不說清楚？
教育處長鄧進權表示，很重視這個事件，小組在深入調查，副議長許原龍才裁定，明天議會報告。
(中時)
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