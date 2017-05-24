無懼肉感身材秀「胸」器 鄭欣宜秒刪比基尼照
藝人鄭欣宜憑主演的電影《29＋1》，角逐法國尼斯國際影展外語片最佳女配角，趁著工作空檔到當地海邊享受悠閒時光，更在IG秀出穿比基尼低胸照，深邃的事業線吸盡所有人目光，不過上傳沒多久就立即刪除，立刻引起網友熱議。
照片中鄭欣宜微嘟嘴裝可愛，雖然身材微肉卻不減低分享身材照的興致，只見她穿著黑色比基尼，豐滿上圍可說呼之欲出，尤其深邃事業線將好身材表露無遺，讓許多網友看到是驚呼聲連連，但不知是否引起廣大迴響嚇到鄭欣宜，上傳沒多久就立即刪除照片，但有網友則好奇詢問，「未來是否還會更新照片」，似乎再幫所有人謀福利。
(中時電子報)
關鍵字：鄭欣宜
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