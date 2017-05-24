馬英九赴台科大演講「兩岸國防外交的大戰略」

前總統馬英九24日赴台灣科技大學，以兩岸國防外交的大戰略為題進行演講，受到師生熱烈的歡迎。（鄭任南攝）

馬英九談到對中國大陸領導人習近平的印象時表示，習近平很能喝酒、很沉穩且話不多。（鄭任南攝）

馬英九在回答學生的問題時，特別提到前瞻基礎建設條例中的輕軌建設，馬英九表示，輕軌建設是一種過時的交通建設，並不符合中南部民眾習慣以機車代步的習慣。（鄭任南攝）

演講後，馬英九應要求與現場的學生合照。（鄭任南攝

前總統馬英九24日赴台灣科技大學，以兩岸國防外交的大戰略為題進行演講。馬英九談到對中國大陸領導人習近平的印象時表示，習近平很能喝酒、很沉穩且話不多。

(中時)