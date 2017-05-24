百悅庄產後護理之家3周年慶 寶寶爬行、搶抓周
「邁入少子化社會、媽媽寶寶都寶貝！」為搶攻金字塔頂級客群，百悅庄集團斥資3億元於台中市七期打造豪華產後護理之家，成立滿三周年的百悅產後護理之家會員服務系統再升級，透過「華悅健康商城會員平台」，嚴選母嬰頂級保健產品、依需求量身打造的專業化居家保母派遣、預防性醫學基因檢測服務、由孕期至產後的一站式完整服務。
歡慶3周年活動，館方舉辦寶寶運動會，吸引了近200人參加，現場寶寶們歡樂集體進行抓周活動，有抓糖果與爬行比賽，緊張刺激，並邀請爸爸們親手製作糖霜餅乾，大聲說出對媽媽們的愛，藉由百悅庄舉辦活動讓爸爸媽媽及孩子幸福加倍。
百悅庄產後護理之家強調以專業、呵護、健康的經營模式將產後護理精神帶入每位產婦家中，透過節慶辦活動的服務，邀媽媽們「回娘家」延伸服務，從孕期到產後都能享有貼心多元的服務。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。