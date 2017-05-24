百悅庄產後護理之家3周年慶 寶寶爬行、搶抓周

寶寶爬行比賽，現場爸爸、媽媽們喊加油嗨翻天。（百悅庄提供）

現場寶寶們歡樂集體進行抓周活動。（百悅庄提供）

「邁入少子化社會、媽媽寶寶都寶貝！」為搶攻金字塔頂級客群，百悅庄集團斥資3億元於台中市七期打造豪華產後護理之家，成立滿三周年的百悅產後護理之家會員服務系統再升級，透過「華悅健康商城會員平台」，嚴選母嬰頂級保健產品、依需求量身打造的專業化居家保母派遣、預防性醫學基因檢測服務、由孕期至產後的一站式完整服務。

歡慶3周年活動，館方舉辦寶寶運動會，吸引了近200人參加，現場寶寶們歡樂集體進行抓周活動，有抓糖果與爬行比賽，緊張刺激，並邀請爸爸們親手製作糖霜餅乾，大聲說出對媽媽們的愛，藉由百悅庄舉辦活動讓爸爸媽媽及孩子幸福加倍。

百悅庄產後護理之家強調以專業、呵護、健康的經營模式將產後護理精神帶入每位產婦家中，透過節慶辦活動的服務，邀媽媽們「回娘家」延伸服務，從孕期到產後都能享有貼心多元的服務。

(中時)