再與川普槓上 紐約市長：數萬兒童將因他而餓死！

在川普（圖右）丟出新預算刪減案後，紐約市長白思豪（圖左）再次開砲抨擊聯邦政府。（圖/美聯社）

據美國福斯新聞網（FOX News）報導，從川普（Donald Trump）上任至今、始終與其不合的現任紐約市長白思豪再次開砲，不過這次並非為了安全預算而來，是為了紐約數萬兒童的健康與食物配給。面對川普有意刪除各地的糧食券預算，白思豪（Bill de Blasio）表示，「一旦通過，光是紐約市一地，就有12.5萬名兒童將缺乏營養補充、至少50萬名孩子會因為預算不足而失去糧食券配給。時間一長，恐怕將有一大部份兒童因（川普）決策而餓死！」話鋒一轉，白思豪更直言，川普的預算案中大砍教育、公共住宅和糧食配給的津貼，都顯示了他只是一個為富豪服務的總統，對於多數民眾的需求，完全不在乎也不顧。

美國總統川普日前行文國會，要求修正預算案內容，以平衡預算為名，希望砍掉高達3.6兆美元（約108.5兆台幣）的政府預算計畫，其中包含弱勢族群的健保補助6,100億美元（約18.4兆台幣）與糧食券支出的1,920億美元（約5.79兆台幣）都將遭到刪除，好讓他的減稅政策與國防追加預算有空間能支出。雖然外界普遍認為，共和黨多數的國會將批准其方案，但對於社福團體或是眾多長年仰賴聯邦政府保護的機構來說，卻是一大災難。

資深聯邦參議員桑德斯諷刺地說，川普此次的預算改革，就能看出當初選舉口號都是騙票的手段！（圖/美聯社）

面對川普的「改革」，曾角逐民主黨總統初選的聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）表示，「從整個預算案就能看出，川普陣營在選舉期間高喊的為勞工階級代言與發聲，根本只是一個最廉價且不誠實的騙票手段罷了。」然而不只反對黨不滿，就連共和黨本身也對預算修正有意見，南卡羅萊納州（South Carolina）參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）亦認為，「此次變化風險與爭議過大，他不會贊成、也更不會就此放行。」看來，川普的如意算盤，恐怕將成為另一塊燙手山芋了。

(中時電子報)