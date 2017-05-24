藝術輕鬆藏 國立歷史博物館X臺華窯聯手打造常玉生活
國立歷史博物館與臺華窯以雙品牌策略推出「常玉-品味生活系列｣文創商品，讓欣賞常玉作品有更多的選擇，擁有常玉作品成為日常生活中最美好的事。
現正於史博館展出的「相思巴黎―館藏常玉展｣大獲好評，常玉中國水墨寫意與西方野獸派的風格形成強烈對比，常玉更以平塗單純色彩及簡約線條，開創獨特的個人風格。史博館典藏常玉屬於晚期重要系列作品，包含人物、靜物及風景動物三大元素，喜愛者不僅於展場一覽真跡，展覽空間中的「藏玉於家」文創商品展區，更是有趣呈現主題情境，展示另一種常玉品味。
為了紀念常玉逝世五十周年紀念，史博館與臺華窯的聯手雙品牌，這是繼2013年推出之「花鳥刺繡系列旅行沖茶組」，另起一波時尚茶器新話題，台華窯也藉此呼應其36週年的重要里程，再度攜手打造「常玉-品味生活系列｣。國立歷史博物館副館長高玉珍表示：「常玉的作品簡單線條及獨特用色，深具主題性，本次史博館與臺華窯的合作，特別藉由細緻瓷器將作品完整呈現，任何人都能在生活中品味藝術。」因此，除了常玉經典骨瓷茶具器皿之外，雙品牌亦推出19款轉寫盤，精緻的釉藥窯燒技術，展現常玉油畫獨特的質地及陶瓷特有的剔透明亮，不僅實用擺盤亦可擺飾，色彩繽紛締造情趣，讓生活處處有藝術。
有興趣的民眾不妨至國立歷史博物館欣賞常玉、品味常玉、擁有常玉！
詳情請洽拾藝術文創商店02-23819386/常玉特展商店02-23618780
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。