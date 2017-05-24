藝術輕鬆藏 國立歷史博物館X臺華窯聯手打造常玉生活

國立歷史博物館副館長高玉珍表示：「史博館與臺華窯的合作，特別藉由細緻瓷器將作品完整呈現，任何人都能在生活中品味藝術。」(時藝多媒體提供)

國立歷史博物館與臺華窯以雙品牌策略推出「常玉-品味生活系列｣文創商品，讓欣賞常玉作品有更多的選擇，擁有常玉作品成為日常生活中最美好的事。

現正於史博館展出的「相思巴黎―館藏常玉展｣大獲好評，常玉中國水墨寫意與西方野獸派的風格形成強烈對比，常玉更以平塗單純色彩及簡約線條，開創獨特的個人風格。史博館典藏常玉屬於晚期重要系列作品，包含人物、靜物及風景動物三大元素，喜愛者不僅於展場一覽真跡，展覽空間中的「藏玉於家」文創商品展區，更是有趣呈現主題情境，展示另一種常玉品味。

為了紀念常玉逝世五十周年紀念，史博館與臺華窯的聯手雙品牌，這是繼2013年推出之「花鳥刺繡系列旅行沖茶組」，另起一波時尚茶器新話題，台華窯也藉此呼應其36週年的重要里程，再度攜手打造「常玉-品味生活系列｣。國立歷史博物館副館長高玉珍表示：「常玉的作品簡單線條及獨特用色，深具主題性，本次史博館與臺華窯的合作，特別藉由細緻瓷器將作品完整呈現，任何人都能在生活中品味藝術。」因此，除了常玉經典骨瓷茶具器皿之外，雙品牌亦推出19款轉寫盤，精緻的釉藥窯燒技術，展現常玉油畫獨特的質地及陶瓷特有的剔透明亮，不僅實用擺盤亦可擺飾，色彩繽紛締造情趣，讓生活處處有藝術。

「常玉-品味生活系列｣從餐桌器皿至生活擺件發想，為常玉精心推出37款商品。(時藝多媒體提供)

「常玉-品味生活系列｣從餐桌器皿至生活擺件發想，為常玉精心推出37款商品。(時藝多媒體提供)

有興趣的民眾不妨至國立歷史博物館欣賞常玉、品味常玉、擁有常玉！

詳情請洽拾藝術文創商店02-23819386/常玉特展商店02-23618780

(中時電子報)