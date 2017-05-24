林奕含父轉發女作家文章 揭性侵案6真相
女作家林奕含父親林炳煌24日上午透過《台南府城扶輪社》line群組，再度發出一篇女作家「雅君」針對林奕含事件所寫的評論長文，要好友們耐心看完文章，「希望台灣、中國、世界，都不要再有一個房思琪」。
林炳煌24日上午轉發一篇「雅君」所寫的文章，內容針對林奕含輕生事件敘述6個社會性侵真相，全篇以簡體字撰述，這名自稱「雅君」為中國作家，自稱曾任記者、媒體人與國家二級心理諮詢師，並以台灣作家稱呼林奕含。
雅君的文章中，指林奕含離世等於將性侵的沉重議題直白的丟在世人面前，她有感而發的寫下評論，認為社會的恐懼、攻擊和指責都是源於不夠了解，只有去了解真相，我們才能阻止施暴者對下一個林奕含伸出邪惡之手。
以「林奕含已經離去，而這6個關於性侵的重要真相依然少有人知」為文章標題，雅君在文章中將6個社會性侵真相條列出來。
第一個真相是，強姦犯最普遍的特徵是看上去無比正常，一點都不像強姦犯。第二個真相是性侵在我們的社會大規模存在。第三個真相是如果你想強姦一個人，整個社會都會「協助」你。第四個真相是，被長期虐待的受害者會「愛上」施暴者，不僅不罕見，還很常見。第五個真相是強姦和激情無關，只和暴力、控制、羞辱有關。第六個真相，不要責怪受害者不堅強，因為再堅強的人都可以被創傷摧毀。
林炳煌要好友花10分鐘將全文看完，並再度提到希望台灣、中國、全世界都別再有下一個房思琪。
(中時)
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