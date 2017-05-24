被周刊說猴急牽手美熟女 謝祖武超有梗回應了
一直給外界愛家、愛小孩等「新好男人」形象的男神謝祖武，今天被《鏡周刊》爆料與節目美熟女製作人互動曖昧，被拍到有牽手、扶腰等接觸，破壞向來正向美好的形象，而繼經紀人出面駁斥後，謝祖武本人稍早也親上臉書回應，被讚EQ超高，既幽默又有梗。
謝祖武被爆疑似與女製作人有曖昧情，今天他在臉書po出自己與周刊的合影，笑稱：「説句實在話，我雖然屬猴，但是我真的一點也不猴急」，還說，「不管怎樣，感謝周刊讓我榮登本期封面，再創演藝高峰」，甚至讚文章寫得用心，水準不錯，讓有興趣的朋友可以參考看看，接著話鋒一轉，超灑脫表示現在沒空，因為「我現在要去看NBA live了，東區冠軍賽不能錯過，掰掰」。
謝祖武的回應，被廣大粉絲讚超有智慧，也表示相信、支持，星友白嘉綺也按讚，留言：「有把哥拍帥帥就好，加油」，還有網友開玩笑說：「週刊裡，有磊哥代言的產品嗎？不然怎麼可以把你放封面」，讓謝祖武大讚網友超好笑。
(中時電子報)
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