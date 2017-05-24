臉書萬人集氣 遭醉婦撞昏清潔隊員奇蹟甦醒
霧峰區王姓清潔隊員日前遭酒駕婦人駕車撞擊，車身碾過後拖行30多公尺，經醫護人員緊急搶救，三天內連開兩次開顱手術，同時採取低溫療法及顱內壓監測器植入手術，以「冬眠模式」度過危險期，目前已順利脫離險境，副市長林依瑩24日也特地前來慰問，而家屬除感謝院方外，也強調各界善心人士的祈福，才讓傷者可以勇敢挺過來！
亞洲大學附屬醫院神經外科主任林志隆表示，由於案發現場就在醫院旁，因此醫療團隊接獲通報後，在最短時間內立即送入開刀房進行開顱手術，先以減少腦部腫脹為優先任務，但因傷勢太嚴重，顱內又出現出血症狀，緊急在三天內進行第二次開顱手術。
上週末王男逐漸恢復意識，並可透過手勢與護理人員「交談」，連醫師都認為「根本是奇蹟」，雖然患者暫時因氣切插管無法言語，但他對於家屬詢問都可表達自己情緒，讓家屬十分振奮，經常會帶著七歲的稚子來探視父親，希望透過親情的力量，將他從死神手上拉回來。
此外，王男妹妹也表示，自從發生車禍後，她將受傷訊息PO到不少臉書社團，祈禱網友們幫哥哥集氣鼓勵，有一名網友得知後，專程從對岸湄洲媽祖祖廟送來平安符，甚至有善心人士千里迢迢，親自跑到醫院將白沙屯媽祖的壓轎金送給家屬，希望能夠為哥哥幫上一點忙，「我們家屬都好感動、好感恩」，尤其臉書網友按讚、留言或者分享的次數更多達上萬次，都是鼓勵哥哥要趕緊甦醒照顧家人。
林志隆表示，若本週恢復狀況良好，患者下週即可安排轉入普通病房，而未來復健將是一條漫長的道路，鼓勵患者與家屬要有耐心與決心，相信一定可以逐漸康復，重拾健康人生。林依瑩也在環保局長白智榮等人陪同下進入ICU病房探視，除了關心治療進度外，她也不斷對患者說要加油，早日回到工作崗位。
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(中時)
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