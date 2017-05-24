南韓國防部：北韓南放氣球 非無人機

據韓國國防部24日稱，國防部推測23日下午越過韓朝軍事分界線（MDL）南下的不明飛行器是北韓向南放飛的氣球。

韓聯社指出，國防部發言人文尚均當天在例行記者會上表示，韓軍對不明飛行器的航跡進行分析後判斷，飛行器為無人機的可能性較低，根據分析結果得出了結論，即飛行器是北韓為對韓散發傳單而放飛的媒介（氣球）。

他表示，韓軍之所以認為該飛行器為氣球，是因為飛行器被識別為氣球形態，且大多數不明飛行器順著風向由西向東移動後消失。韓軍發現的不明飛行器達10個左右，其中，多個飛行器越過MDL南下。

他表示，按照作戰程序，韓軍發現飛行器後立即動用所有監視資產對其進行廣播警告、鳴槍射擊；因為氣象條件不具備，韓軍最初識別不到該飛行器，因此假設出現最壞的情況，即把該飛行器當作無人機予以應對。

韓國聯合參謀本部（聯參）23日表示，當天下午4時許，有不明飛行器飛越朝韓軍事分界線（MDL）上空進入韓方江原道鐵原地區。

(旺報)