八德警眼尖 隔著車窗逮8名逃逸外勞

車上的外勞。（葉臻翻攝）

桃園市警局八德分局大安派出所員警，昨天下午5點半巡邏經過興豐路與後庄街口時，發現一台自小客貨車形跡可疑，立刻跟上前去查看，果然發現車窗內隱約載著多名外勞，立刻上前示意攔查。

車內的9名外勞見狀立刻加速油門想逃，但仍被警方突破阻擋，56歲的林姓男駕駛辯稱自己不是雇主，只是幫朋友臨時搭載外勞，車上的9名外勞有8人為逃逸外勞、1名則為偷渡越南籍外勞，訊後被依違反入出國及移民法、就業服務法移送移民署桃園市專勤隊收容遣返。

(中時)