文化快遞》藝術擴散計畫 藝術家來敲門

藝術家來敲門主視覺(圖／臺北表演藝術中心)

藝術擴散計畫 藝術家來敲門(圖／臺北表演藝術中心)

365天，今天也是平凡的一天

學校沒停課，沒人過生日，不是兒童節

但早餐牛奶比昨天好喝，秘密基地有點期待

日曆上星星記號一閃一閃

今天是TPAC星球人來玩的日子！

飄浮在空中的TPAC星球

科學圖鑑裡沒有，字典裡找不到

它圓滾滾的，隨時準備從框框中偷溜

它用白色，擁抱這世界的各種顏色

它說：邀請我！

「邀請我到你家玩，我將帶一段驚喜作為伴手禮

一支舞、一段音樂、一個故事，以你猜得到與

猜不到的方式。」

談到藝術，浮現在你我腦海中的畫面會是哪齣掌聲久久不散的戲？還是在人行地下道迴響的小提琴旋律？許多人覺得藝術只屬於高高在上的殿堂，觀眾應該在舞臺下安靜地欣賞演出，但其實許多藝術家的靈感來自於生活中的酸甜苦辣，因而成就了豐厚的生命滋味。藝術的本質其實比我們所想的更加生活化，無論它是哪種形式，其實都與你我緊密地連結著。

親近藝術的第一哩路

臺北表演藝術中心相信，藝術沒有門檻，所以人人都可以接觸藝術；尤其越早認識藝術的孩子，越有機會成為藝術的欣賞者，並在生活中與藝術連結。

為了讓更多人能夠零距離地感受表演藝術的魅力，臺北表演藝術中心從今年6月開始「藝術擴散計畫」，嘗試以各種方式，將藝術推展到都市各處。其中的《藝術家來敲門》把表演主動「送」進民眾的家裡，藉由在家演出的形式，讓習以為常的空間，充滿故事和感動，同時讓藝術的種子，在孩子們的心上萌芽茁壯。

《藝術擴散計畫──藝術家來敲門》以家中有12歲以下孩童的家庭為主，量身打造音樂、歌唱、偶戲、馬戲等4種節目內容，讓孩子在家中的客廳、臥室或廚房，就能經歷一趟藝術旅程。

適合小小朋友的節目《遊唱寶貝× Music Together》，以大提琴、吉他與歌唱的跨界演出呈現，每個人都可以自由發揮想像力，試著玩出自己的旋律；人聲合唱形式的《阿卡貝拉Do Re Mi》，引導大家打開耳朵、互相合作，和家人、朋友一起發現彼此聲音的潛力，不用樂器也能感受音樂的脈動。

《箱The Box》的小偶人邀請觀眾一起「開箱」，並肩探索箱子外的世界，鼓起勇氣面對未知；《我的超能力養成計畫》則是在遊戲中培養協調性及耐性。原來藝術還能進一步享受學習樂趣，激發思考。

和藝術做一輩子的朋友

這些充滿童趣的節目，希望解放大家被磨成框框的生活，小朋友就是每場演出的小主人，邀請鄰居好友，一起度過溫馨的藝文時光。從家庭為起點，也許我們還會在各種不同的空間，看見越來越多的演出，逐漸組合成另一種城市的面貌。

2016年，不論是將溫水游泳池化身為《希望舞池》，或將運動公園妝點成的《GOODBYE & HELLO藝術樂園》，臺北表演藝術中心持續透過許多活動與上百位國內外藝術家創作交流，並與成千上萬民眾分享藝術的感動。2017年，臺北表演藝術中心透過「藝術擴散計畫」，讓更多人在臺北不同角落，體驗藝術的魅力，享受藝術的美好與快樂。

藝術擴散計畫──藝術家來敲門

活動期間│6/7（三）～9/30（六）

活動地點│報名入選者的家中（位於臺北市）

演出節目│遊唱寶貝×Music Together《遊唱寶貝×Music Together》Vocal Asia《阿卡貝拉Do Re Mi》飛人集社劇團《箱The Box》陳星合《我的超能力養成計畫》

對象│12歲以下孩童

費用│免費，網路報名

第二梯次報名期間│6/12（一）～6/26（一）22:00截止

第二梯次活動場次│8/2～9/30，每週三、週六

報名辦法│密切關注「臺北表演藝術中心 Taipei Performing Arts Center」 Facebook 粉絲專頁

聯絡電話│02-2599-7973

(中時電子報)