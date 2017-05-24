機車遭竊？2警花30分鐘尋找 原來阿伯忘了位置

熱心警察幫楊姓阿伯找到機車。（張妍溱翻攝）

熱心雙警穿梭大街小巷，只為幫阿伯找機車；台中市78歲的楊姓老阿伯日前至中國醫學大學附設醫院看病，事後要去牽機車時，發現他的機車不翼而飛，中市警察局第二分局永興派出所的員警王姵勛、林山峰前往處理，發現阿伯機車不是失竊而是忘記機車停放位置，花了半小時找到機車，阿伯才一臉不好意思的稱讚：「警察好棒棒！」

警方指出，時常受理民眾記錯機車停放位置而誤報機車失竊的烏龍案件，由於阿伯已高齡，決定先以此方向做處置，2人騎警用機車分頭開始在附近的大小巷弄搜尋，也請所內值班人員調閱該機車的行駛紀錄，確認該車最後出現位置在何處。終於在美德街與大德街口發現楊老伯所說的機車，機車停放位置未發現異常，機車龍頭也有上鎖，沒有被搬動的痕跡。

楊阿伯確認現場該部機車確實就是他找不到的機車，但怎麼也想不起來自己曾經移動過機車，只表示自己可能年紀大了所以記不得車子停放在何處，在疑惑同時仍不忘稱讚警方效率神速，竟然在這麼短的時間就找回他的機車，對於警方的熱心與耐心感到很溫暖。

(中時)