東森新聞雲作「假新聞」？台數科挨告
台數科集團為了東森電視交易案，這兩天在各大報刊登廣告，要求東森國際及王令麟「懸崖勒馬」，由於台數科在廣告中指控東森新聞雲作「假新聞」、「惡意攻擊台數科及東森電視台案」，東森新聞雲認為台數科廣告內容完全是子虛烏有，不實指控，今天上午委由律師到台北地檢署按鈴申告台數科涉嫌加重誹謗罪；檢察官已受理偵辦。
東森新聞雲的委任律師謝協昌指出，台數科之前就多次誣指東森新聞雲作假新聞，意圖干擾凱雷的媒體交易案；東森新聞雲公開反駁，並發函要求台數科拿出具體證據，但台數科都沒有回應，先是再暗巷罵人，如今又在報紙刊登不實廣告，已構成加重誹謗罪。
謝協昌指出，「作假新聞」對媒體是很嚴重的指控，台數科為了東森電視交易案的利益，在沒有任何證據的情況之下，分別在昨天及今天都刊登報紙廣告對東森新聞雲做不實指控，已嚴重傷害東森新聞雲的商譽，而且連續加重誹謗，惡性不輕，請求檢察官依法從嚴究辦。
(中時)
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