北醫營養室推出3款養生粽

北醫附醫的志工媽媽指導育成基金會成員包粽子。（陳志祥攝）

為了推廣「健康吃粽，養生不增重」，台北醫學大學附設醫院營養室今年推出3款養生粽，今天特別邀請定期供餐的社福團體「育成基金會和平發展中心」的身心障礙成員一起動手包粽子，體驗自己備餐的樂趣，讓近3年「溫馨午餐情」進一步交流。

端午節將至，北醫附醫營養室與志工隊合作，針對大眾健康需求，推出雜糧粽、南瓜粽與南瓜素粽等3種養生粽，平時穿梭於醫院熱心服務的志工媽媽們紛紛挽袖、傳授包粽方法，給了育成基金會和平發展中心的身心障礙朋友們包粽子的機會。

北醫附醫營養室從103年9月起扛起和平發展中心特殊生19個便當的團膳任務，解決該中心送餐公司臨時解約的困局，雙方合作至今，這是北醫附醫首次供餐給社福團體，剛好展現專業營養諮詢與配膳，造福這些身心障礙的成員。

北醫附醫營養室主任蘇秀悅說，北醫附醫營養室通過嚴格認證，從採購到烹煮都有層層把關，而育成和平發展中心的團膳與社區老人、醫院特殊病人一樣，都是針對個別需求而設計；和平發展中心主任謝佩青表示，這些團膳讓他們的身心障礙成員的健康改善很多。

北醫附醫製作360顆養生粽，將從今天起一連3天在醫院B1「FUN心廚房」販售，全部所得將會捐給育成基金會和平發展中心，讓養生粽兼具「愛心粽」！

(中時)