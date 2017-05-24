又摔？ 印度蘇-30中印邊界失聯 軍方暗示恐已墜毀

印度空軍蘇-30。(圖/U.S. Air Force )

印度空軍一架蘇-30戰機22日從阿薩姆邦泰茲普爾機場起飛，並在飛至中國與印度邊界時失去聯絡，軍方當天就立即展開搜索，但目前仍無所獲，不少媒體表示這架在有兩名駕駛的飛機，恐怕是舊事重演早已墜毀，印度軍方自1990年代開始已經有7架蘇-30墜毀。

據《印度時報》(The Times of India)報導，印度空軍一架蘇-30飛機於22日早上10點30分起飛，約兩個小時後飛自距離阿薩姆邦北部60公里時失去聯絡，印度軍方則在當天就展開搜索行動，但行動才開始沒多久，就因天色不佳必須延至23日才能重新展開搜索，而且搜索至今仍無所獲。軍方也暗示，該架戰機恐怕已經墜毀。

當地許多媒體報導該架飛機是在飛至阿魯納恰爾邦(中稱藏南地區)失去聯繫，該地為中國與印度的交界，長年以來主權紛爭不斷，地點額外敏感，不過印度軍方對此則表示，沒有在這個區域的森林山區發現該架飛機的蹤跡，也沒有定位訊號顯示該架飛機有出現在這裡。

印度空軍第一架俄製蘇-30戰機於1990年正式服役，從那時開始已經摔了7架該型號的戰機，最近一次是在今年的3月。整體而言，印度軍方自2011年開始已經摔了60架軍機和直升機，造成80多人喪生。

印度空軍近年來軍機墜毀意外不斷，印度空軍超過650架戰機中，有約1/3服役超過40年，機齡過高一直是該軍備受矚目的問題，去年印度國防部長也表示，未來幾年高齡戰機將逐步退役。而目前尚無跡象顯示近日這起事件與機齡過高有關。

(中時電子報)