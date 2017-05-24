台塑集團：麥電排污遠低於歐美、台灣標準

雲林縣政府今對台塑企業麥寮工業園區發電機組生煤及操作許可證展延舉行公聽會。台塑集團發佈新聞稿指出，麥寮工業園區設置高效率燃煤機組目前空污排放除遠低於美國及歐盟管制標準外，亦符合雲林縣府所訂之全國最嚴厲空污排放標準，而身為台電代工廠的麥電，多年來也對國家經濟發展及民生用電安全作出相當貢獻。

台塑化總經理曹明表示，麥寮工業園區設置高效率燃煤機組係經環評及雲林縣政府嚴格審查核准設置，各燃煤機組皆採用最佳可行控制技術(BACT)，目前空污排放除遠低於美國及歐盟管制標準外，亦符合雲林縣府所訂之全國最嚴厲空污排放標準。

據環保署公布之「雲林縣細懸浮微粒(PM2.5)污染來源調查分析暨空品預警應變計畫」，研究結果顯示倘雲林縣全面禁燒生煤對雲林縣細懸浮微粒(PM2.5)改善效益僅為0.7%，可證燃煤機組對雲林縣細懸浮微粒(PM2.5)貢獻極微量，這可由麥寮能種出品質優良的美生菜及養出肥美之文蛤等農漁產品外銷到品管嚴格的日本，可見一斑。

曹明強調，雲林縣政府「禁燒生煤及石油焦自治條例」，已於104年9月遭環保署駁回，但台塑企業向來重視環保並持續推動空品改善，基於政府2025年能源配比政策，公司將針對麥電公司三部燃煤機組，朝轉型為天然氣發電方向進行評估規劃，以降低外界對燃煤電廠污染環境之疑慮。

(工商)