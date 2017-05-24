台塑集團：麥電排污遠低於歐美、台灣標準
雲林縣政府今對台塑企業麥寮工業園區發電機組生煤及操作許可證展延舉行公聽會。台塑集團發佈新聞稿指出，麥寮工業園區設置高效率燃煤機組目前空污排放除遠低於美國及歐盟管制標準外，亦符合雲林縣府所訂之全國最嚴厲空污排放標準，而身為台電代工廠的麥電，多年來也對國家經濟發展及民生用電安全作出相當貢獻。
台塑化總經理曹明表示，麥寮工業園區設置高效率燃煤機組係經環評及雲林縣政府嚴格審查核准設置，各燃煤機組皆採用最佳可行控制技術(BACT)，目前空污排放除遠低於美國及歐盟管制標準外，亦符合雲林縣府所訂之全國最嚴厲空污排放標準。
據環保署公布之「雲林縣細懸浮微粒(PM2.5)污染來源調查分析暨空品預警應變計畫」，研究結果顯示倘雲林縣全面禁燒生煤對雲林縣細懸浮微粒(PM2.5)改善效益僅為0.7%，可證燃煤機組對雲林縣細懸浮微粒(PM2.5)貢獻極微量，這可由麥寮能種出品質優良的美生菜及養出肥美之文蛤等農漁產品外銷到品管嚴格的日本，可見一斑。
曹明強調，雲林縣政府「禁燒生煤及石油焦自治條例」，已於104年9月遭環保署駁回，但台塑企業向來重視環保並持續推動空品改善，基於政府2025年能源配比政策，公司將針對麥電公司三部燃煤機組，朝轉型為天然氣發電方向進行評估規劃，以降低外界對燃煤電廠污染環境之疑慮。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。