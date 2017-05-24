中市市民卡結合花博卡 明年4月完成第一階段建置
電子支付正夯！台中市政府將發行結合電子票證等多功能的「市民卡」，預計明年4月2018花博前完成第一階段建置，並與「花博卡」結合，將發行300萬張，斥資2.5億元！交通局長王義川說，市民卡結合公車10公里免費，可吸引更多民眾看花博、搭台中捷運，簡化使用方式與豐富專屬優惠，以提升使用率。
台中市議會24日進行交通地政業務質詢，市議員張耀中、蕭隆澤、陳清龍、邱素貞等人，關心市民卡建置進度。張耀中指出，發行市民卡，從北到南已有三個縣市發行過卡，但成效卻是慘不忍睹，市府應記取這些失敗的經驗？加上時間上恐緩不濟急？
交通局長王義川說明，台中市民卡規劃整合現行多項市政服務，可用於台中捷運、公車、iBike及Mr.B&B複合式交通運具，除具備電子票證功能外，還具有資訊儲存、查詢及支付等多功能，將提供市民用於圖書借閱、支付各項稅賦等公共服務與個人相關事務。
王義川指出，市民卡更將結合10公里免費及台中捷運優惠，並與2018年台中花博票務整合，以吸引更多市民參觀花博，行銷台中觀光。與其他縣市卡片最大的不同，在於台中將採直接發卡給設籍台中市的市民及在台中就學的大學生，市民可利用點數累積或相關現金流交易，使用上更為方便。
王義川強調，有關建置期程與推動情形，市府資訊中心已於105年編列經費委託專業顧問公司進行「成立電子票證公司可行性委外評估案」規劃報告，並於106年進行台中市市民卡服務平台建置案；預計明年4月花博前完成第一階段建置，將花博卡與市民卡結合。
(中時)
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